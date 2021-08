Politiet efterlyser vidner: Traktor undveg modkørende bil og endte i grøften

En traktor med en påhængsvogn måtte tirsdag eftermiddag en tur i grøften på Tarp Byvej I Esbjerg, hvor den endnu ligger, da den forsøgte at undgå en kollision.

Det fortæller Ole Aamann, vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Klokken 15:05 fik vi en anmeldelse om, at en traktor var kørt i en grøft, da den forsøgte på at undgå et frontalsammenstød med en lille, hvid modkørende bil, der var trukket over i traktorens vognbane, siger han.