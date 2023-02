Protestmøde mod kæmpevindmøller ved Vadehavet

Det blev nemlig i 2022 besluttet af et flertal på Christiansborg, at man vil undersøge muligheden for at opsætte op mod tre testcentre med kæmpevindmøller ved Vadehavet. Der er helt konkret tale om Margrethe Kog, i nærheden af Ribe og i nærheden Skærbæk.



Og den idé bryder formand for Naturpark Vadehavet, Janne Liburd, sig ikke om.

- Vi står overfor at miste Danmarks mest beskyttede natur, hvis vi får et kæmpe industrianlæg som dette. Det betyder også, at det ikke kan være nationalpark, fordi vi ikke kan opretholde den lov længere, og vi kan heller ikke være verdensarv, siger hun.