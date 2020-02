Riberestaurant tager vand ind

Fire gange på en uge har vandet truet med at trænge ind i Restaurant Brorsonsminde ved havnen i Ribe, og i dag gik så galt. Klokken 14.30 trængte vandet ind over dørtrinnet på den gamle restaurant på trods af personalets ihærdige antrengelser for at holde det ude.

- Jeg er rigtigt ærgerlig over, at vi er nødt til at lukke, siger Tobias Skovmose, restauratør, Brorsonsminde.

De ansatte slæber sandsække, hvor de skulle slæbe mad.

- Vi har et selskab, som vi har lavet en ti-retters menu til, som vi har måttet aflyse.

Selvom situationen her til aften er stabil, er det en ærgerlig restauratør, der må gøre sit tab op.

- Vi prøver på at redde, hvad vi kan, så vi ikke skal holde lukket i flere uger, fortæller restauratøren.

- Vi er kede af ikke at kunne passe vores arbejde, men vi er nødt til at lukke for ikke at risikere at kontaminere (forurene. red) maden, slutter den ærgerlige restauratør.

Om Brorsonsminde Brorsonsminde er fra 1899 og bygget som missionshus af Indre Mission. Navnet refererer til salmedigteren og biskop Hans Adolph Brorson (1694-1764), der var biskop i Ribe.

