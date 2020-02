Regnen vælter ned og vinteren er blevet væk: Rigtig mange syd- og sønderjyder frygter klimaforandringerne

Den seneste uges tid har problemerne med de store mængder regnvand været det helt store samtaleemne mange steder.

Men også tørke, stormvejr og blomster, der springer ud i vinterhalvåret, er med til at flere borgere frygter, at klimaforandringerne kan få negative konsekvenser.

Region Syddanmark har spurgt et panel på 3.712 borgere om, hvad de mener om forandringerne, og her bliver der efterlyst mere politisk fokus og hjælp til at blive mere klimavenlig.

I undersøgelsen giver 84 procent udtryk for bekymring over klimaforandringerne, mens 90 procent tror, at det vil få negative konsekvenser for den kommende generation.

Regionen vil gøre noget

Derfor går regionen til foråret igang med at udarbejde en ny klimastrategi, der blandt andet skal nedbringe CO2 i regionen men også sikre mere genanvendelse og bedre håndtering af affald.

Region Syddanmark har også planer om at inddrage borgere. Derfor skal der holdes et klimafolkemøde til august.

Planen er, at det skal være en årlig tilbagevendede begivenhed i stil med folkemødet på Borhholm, fortæller Region Syddanmark.