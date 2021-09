Sag om digitale sexkrænkelser mod 106 drenge starter i landsretten

Ifølge politiet har den 35-årige mand kontaktet drenge med en falsk identitet, hvor han udgav sig for at være teenagepigen Alberte for på denne måde at at lokke drengene til at sende seksuelle billeder og videoer af dem selv.

Den tiltalte blev anholdt den 4. april 2018, hvor manden havde aftalt at mødes med en 13-årig dreng på Jerne Stadion i Esbjerg.

I byretten erkendte manden sig skyldig i besiddelse af børnepornografisk indhold, men nægtede sig skyldig i øvrige forhold.

Sagen mod den 35-årige mand fra Bramming behandles over flere dage i Vestre Landsret.