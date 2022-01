Skal Esbjerg igen være Danmarks svar på Chicago ?

Hvilken slags by skal Esbjerg egentlig være i fremtiden. Skal den være kendt som en bæredygtig og levende by, eller skal den satse på at blive en kulturel oplevelsesby.

Det er et af de valg, som er på spil, når en række esbjergenserne bliver samlet i fire store workshops i den kommende uge.

Mange vil være med

Kort før jul åbnede tilmeldingen til fire workshops om Esbjergs fremtid, som Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn, Business Esbjerg og Education Esbjerg står bag.

Tilmeldingerne er strømmet ind og hver tredje deltagerer er frivillige esbjergensere fra alle dele af byen, lyder det fra Esbjerg Kommune.



Mere vild

En af dem der er peger på, at Esbjerg godt må blive lidt vild, er indretningsarkitekt Michael Tangaa, der bor i byen. Han vil gerne have, at byen skiller sig mere ud.

- Esbjerg var tidligere kendt som Danmarks Chicago. Hvorfor ikke leve højt på igen? Lad os udvikle byen, så den bliver lidt vild. Det kunne være fedt med flere højhuse bygget sammen, så vi får flere byrum og torvepladser rundt i byen, hvor vi kan skabe liv og oplevelser, siger Michael Tangaa, indehaver af virksomheden Room67.



Esbjerg var engang Danmarks hurtigst voksende by. På få år, fra slutningen af 1800-tallet til starten af 1900- tallet, voksede den fra ganske få til 13.000 indbyggere.

Derfor fik den ry for at være Danmarks svar på Chicago.

Byen skal være enig om en retning

De fire workshops i næste uge er en fortsættelse fra sidste år, hvor knap 200 mennesker var inviteret med til en workshop om Esbjergs fremtid.

Her blev de fremmødte esbjergensere enige om at spore sig ind på to scenarier for byens fremtid.

Og valget står altså mellem at være kendt som bæredygtig og levende eller en kulturel oplevelsesby.

Esbjerg har de seneste år kæmpet med stagnerende indbyggertal. I 2019 blev Esbjerg overhalet af Vejle som Danmarks femtestørste kommune.