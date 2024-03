Skifteret giver Esbjerg-ejer dato til at komme med plan

Retten mente, at Paul Conway selv skulle have mulighed for at være til stede, og derfor er forventningen nu, at han møder op 8. april for at fremlægge en plan for fodboldklubben.

Fremtiden for Esbjerg fB har været uvis gennem længere tid på grund af en skrantende økonomi efter turen fra Superligaen til 2. division.

Senest er der blevet arbejdet på en rekonstruktion af Esbjerg fB siden 23. februar efter det, der ligner et internt opgør om kontrollen i den vestjyske fodboldklub.