Han begyndte at dømme kampe, fordi der manglede dommere - nu har han gjort det i 50 år

Han mener, at han som træner for et hold med unge fodboldspillere har et stort ansvar i at uddanne dem i, hvordan man opfører sig over for dem, og at dommere også er mennesker som dem selv.

- Det med at være fodbolddommer er ikke nødvendigvis altid forbundet med at være i en glad og god situation. Jeg tror godt, de kan blive udsat for nogle barske oplevelser, siger Henning Guldager, som er træner for Flemming Efterskole.