Danmarks ældste fodbolddommer har en fordel efter 35 år på grønsværen

Det gør hende til Danmarks ældste kvindelige dommer.

- Jeg nyder at komme ud og hjælpe de børn og vejlede dem og fortælle dem, hvad de laver af fejl og alt det der. Det er den største fornøjelse, fortæller hun en regnvejrsdag, hvor hun er på banen for at dømme et lokalopgør for U12-piger mellem Seest og Bramdrupdam.

- Så kan du selv se, hvordan det er

Elsa Sørensen fik smag for dommerfaget, dengang hendes søn spillede fodbold - for altså 35 år siden.