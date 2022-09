Britisk avis bad Helen udvælge Danmarks oversete perle - og hun var ikke i tvivl

- Jeg havde ikke så meget spalteplads, så jeg ville gerne fremhæve, at man i Vejle har både et kunstmuseum, god mad og mulighed for at køre mountainbike. Det er usædvanligt at have alt det på samme sted, siger hun og tilføjer:

- Jeg kender mange briter, som kommer til Billund for Legoland. Det er for børnene, men her kan Vejle tilbyde oplevelser for de voksne. Så jeg tror, at flere vil bruge nogle dage i Vejle kombineret med ferien i Billund.

Du kan læse, hvad Helen Russell skriver om Vejle i The Guardian lige her.