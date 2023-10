Aflysning af seriekampe taler ind i årelang problematik

Alle over 15 år har mulighed for at uddanne sig som fodbolddommer.

Man skal igennem fire step for at få sig et DBU Dommerkort, der giver en mulighed for at dømme kampe på ungdoms- og seniorplan.

Kurset indeholder punkter, man skal igennem:

To timers online undervisning med teori om fodboldloven

Fysisk eller online teori om fodboldloven fordelt over fire hverdagsaftener à tre timer eller en weekend à to gange syv timer

En times eksamen om fodboldloven, der inkluderer en elektronisk prøve og samtale

Tre uddannelseskampe

Kilde: DBU