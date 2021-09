Som den yngste, ikke-royale nogensinde: Mikkel har fået sit eget frimærke

Vi har længe været vant til at se dronningen portrætteret på de danske frimærker. Men nu har fem udvalgte hverdagshelte fået deres ansigter på det lille stempel.

Én af dem er Mikkel Madsen fra Ribe. Torsdag kunne han for første gang købe et frimærke af sig selv i en butik.

Han blev udvalgt af PostNord til at komme på mærket, fordi han sidste år donerede over 128.000 kroner til Danmarks Indsamlingen ved at samle på flaskepant.

Det er første gang, at nulevende og ikke-royale får en plads på de danske frimærker. Det gør Mikkel til den yngste, nulevende dansker med sit eget frimærke.