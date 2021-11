Sydvestjysk landmand fik bygget multihal i landsby - nu hædres han med fornem pris

Mælkeproducent Mogens Nissen Kjær fra Kalvslund, der ligger øst for Ribe, modtog onsdag eftermiddag Landbrugets Samfundspris.

Det er en ny pris, som organisationen Landbrug & Fødevarer har stiftet, og den vestjyske mælkeproducent er derfor den første til at modtage prisen.

Det var til organisationens delegeretmøde i Herning, at overrækkelsen fandt sted.

- Jeg er selvfølgelig glad for at have modtaget den her pris, men det er ikke en enmandsting, det er en kæmpe holdindsats, fortæller mælkeproducenten.