Team Esbjerg vipper Odense af tronen og tager DM-guld

Jesper Jensens mandskab har nu vundet det danske mesterskab tre gange i de seneste fem sæsoner. Med DM-triumfen fik Esbjerg revanche over fynboerne, der sidste år slog netop Esbjerg i finalerne.

Torsdagens kamp blev Ulrik Kirkelys sidste som Odense-træner. Han forlader den fynske klub for at stå i spidsen for ungarske Györ.