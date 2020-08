Tiltalt for overgreb mod 111 mindreårige: - Jeg sidder her på grund af en anden

Fredag startede anden retsdag i sagen mod en 34-årig mand fra Bramming, der er tiltalt for overgreb mod 111 mindreårige drenge fra hele landet.

Under en tre timer lang afhøring i retten fredag afgav den tiltalte sin egen forklaring.

Her afviste han, at det er ham, der har afpresset mindreårige drenge til at sende pornografiske videoer og billeder, som den 34-årig efter politiets opfattelse skulle have lokket og presset drenge til at sende til ham.

Under den tiltaltes afhøring fortalte han om et venskab, han fik på Snapchat med en mand, der går under brugeren ‘Trader’.

Den tiltalte ved ikke, hvem manden bag er, men han peger på, at det kan være den ukendte mand, der har haft kontakt med de mindreårige drenge, fordi de har delt en profil på Snapchat.

-Jeg sidder her på grund af noget, en anden har gjort

Den helt store uenighed under retssagen går derfor på, om det var den tiltalte, der tog kontakten til drengene. Her fortalte anklagemyndigheden under retsmødet, at de ikke mente, der var nok beviser til at underbygge en anden Snapchat-profil, selvom den tiltalte har videregivet de informationer om manden, som den 34-årige har.

Flere gange spurgte anklageren Henning Fuglsang Sørensen, hvorfor den tiltalte ikke har angivet omfanget af ‘Trader-profilen’ tidligere i forløbet. Til det forklarede den tiltalte, at han ikke havde forestillet sig, at sagen ville ende, hvor den er i dag.

-Jeg sidder her på grund af noget, en anden har gjort, siger den tiltalte.

Harddisk med 470 navne

Sagen startede, da en bekymret far en onsdag aften i april 2018 troppede op på politigården i Esbjerg. Han havde overhørt en samtale mellem hans 13-årige søn og den tiltalte.

Planen var, at drengen skulle onanere foran manden, havde faren hørt.

En halv time senere stod civilklædte betjente klar til at anholde manden, da han steg ud af sin bil for at møde den 13-årige dreng, som var ankommet på løbehjul.

Politiet slog til, før der skete nogen form for fysisk kontakt.

Efter en ransagning af den 34-åriges hjem fandt politiet en skål med komdompakker på spisebordet, hvori der også lå en harddisk, som ved nærmere analyse indeholdte tusindvis af børnepornografiske billeder og videoer.

En mappe på harddisken havde navnet Snap. Den var igen inddelt i 470 undermapper. Alle mapper havde forskellige navne.

Sagens afgørelse

Sagen er sat til at vare 30 retsdage ved Retten i Esbjerg og kører som nævningesag. Det sker, når anklagemyndigheden går efter en dom på minimum fire år.

Forsvareren Casper Strandby forventer, at den 34-årige mand fra Bramming bliver dømt for besiddelse af børneporno, men frikendes i de øvrige anklager.

Der ventes at falde dom i sagen den 18. november.