Det skriver Sydjyllands Politi på X.

Den 19-årige og den 14-årige udsatte en 18-årig mand for røveri lørdag morgen. Det skete på Ribe Station.

De to anholdte tog den 18-åriges airpods og satte sig derefter ind i et tog. Men politiet kom frem til stedet tids nok til at anholde de to personer, inden toget kørte.

Airpodsene blev fundet og den 19-årige og 14-årige er sigtede i sagen. De sociale myndigheder er involveret, da den ene er mindreårig.