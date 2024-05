Tobakken ryger igen med samme navn

Juni 2023:

Esbjerg Kommune vil have Tobakken til at ryge igen. Derfor får interesserede mulighed for at byde ind på at overtage stedet. Her byder et hold, som vil overtage stedet og kalde det ”Fabrikken”, ind.

September 2023:

Da der er opstået usikkerhed om hvorvidt opgaven i første omgang var et decideret udbud, som skulle følge udbudslovgivningen, vælger Esbjerg Kommune at starte processen forfra. Efterfølgende forklares det, at en person kan have haft en fordel i budrunden, da vedkommende har haft en tæt relation til Esbjerg Kommune og Tobakken.