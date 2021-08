Trods Hyballas afgang undersøger Arbejdstilsynet fortsat EfB: Har mistanke om udfordringer med arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynet melder dog ikke om nye informationer i sagen efter Hyballas afgang.

- Grunden, til at vi ønsker at undersøge det psykiske arbejdsmiljø blandt spillerne på førsteholdet, er, at vi har mistanke om, at der kan være udfordringer med arbejdsmiljøet, fortæller Eva Blach-Skov, tilsynschef hos Arbejdstilsynet, i et skriftligt svar til TV SYD.



- Det er vigtigt at få undersøgt arbejdsmiljøet for ansatte i EfB, da Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet i et fremadrettet perspektiv. Vi har fokus på, om de ansatte er udsat for sundhedsskadelige belastninger i deres arbejde, og hvordan klubben har forebygget eventuelle belastninger, og om eventuelle belastninger har konsekvenser for de ansattes arbejde eller helbred, lyder det fra tilsynschefen.