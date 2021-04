Udviklingshæmmet kvinde fundet i god behold

Opdatering: Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at den 52-årige kvinde er fundet i god behold.

Syd- og Sønderjyllands Politi leder lige nu efter en 52-årige udviklingshæmmet kvinde, der forlod sit bosted på Bøge Allé i Ribe omkring klokken 20.00 tirsdag aften. Det fortæller vagtchef Søren Strægaard.

Han forklarer ydermere, at kvinden er kendt for at gå ture nede langs Ribe Å, og at hun selv plejer at komme tilbage. Denne gang er hun ikke vendt hjem, og derfor leder politiet lige nu med en hundepatrulje i området. Der er ingenting, der tyder på, at hun er gået i nedtrykt sindstilstand, siger vagtchefen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har delt oplysninger om kvinden på Twitter. Hvis du ser hende, bedes du ringe 114.