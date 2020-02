Vandet holder sig - indtil videre - i ro ved Ribe og Gredstedbro

De massive mængder regn får vandet til at stige omkring Ribe. Foto: Torben Hestehave

Flere beboere i Ribe og Gredstedbro har formentlig haft en ængstelig nat, efter Esbjerg Kommune mandag aften udsendte en beredskabsmeddelelse for at advare om "overhængende risiko" for oversvømmelser flere steder i området.

Tirsdag morgen holder vandstanden sig dog stadig under bredderne, oplyser beredskabschef ved Sydvestjysk Brandvæsen, Jens Mølgaard til TV SYD:

- Sluserne blev åbnet, og det har været medvirkende til, at natten er forløbet roligt.

Risikoen for oversvømmelser er dog ikke drevet over endnu, og Sydvestjysk Brandvæsen følger situationen tæt.