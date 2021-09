Vildt arkæologisk fund: Rig kvinde fra vikingetiden lå begravet under pløjemark

Graven er et trækammer på 2,8 gange 2 meter, og arkæologerne har blandt andet fundet en halskæde med glasperler i forskellige farver og former, et bronzefad, som man brugte til at vaske hænder i og jern, der muligvis stammer fra et skrin.

Derudover har arkæologerne fundet knoglerester, der indikerer, at der er tale om en kvinde.

- Fundene er meget vigtige. Vi har ikke mange grave på denne sociale status fra den tid, og det er ovenikøbet et område, hvor man ikke har så mange fund fra vikingetiden, siger hun.