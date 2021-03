14 sommerkoncerter skal afløse udskudt festival

Corona-idé bliver nu hængende

Signe Svendsen pointerer, at sådan en koncert og en koncert på en festival er to meget forskellige oplevelser. Det er Jesper Møller enig i. Han er da også blevet så begejstret for koncertrækken Sommerliv, at han regner med at fortsætte med at arrangere dem til næste år - OG have Fanø Vesterland på plads til maj igen. Som sædvanlig.