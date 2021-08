Det sidste stik - vaccinationscenter lukkede i dag

Typisk for turistøen er den sidste i vaccinationskøen en - ja, netop - turist.



- Vi er kommet på Fanø i mange år. Vi har sommerhus herovre, så det er helt perfekt, at jeg kunne få en tid i dag, siger Ann-Sophie Lemvigh, der er bæredygtighedskonsulent i hovedstaden.

Må lukke

Lukningen af vaccinationscentret kan ses som et tegn på, at det går fremad med at få vaccineret hele befolkningen. Der er simpelthen ikke brug for de små vaccinationscentre mere.

- Nu er der så få tilbage, at vi næppe kan få en hel dag til at gå her, så det er vel i orden, siger sygeplejerske Tove Christensen.