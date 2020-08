Fanøs strikkefestival er aflyst, men gæsterne kommer alligevel

Med mere end 10.000 gæster er strikkefestivalen på Fanø en kæmpe årlig begivenhed. Og det er en økonomisk indsprøjtning af de helt store, når festivalens gæster tilsammen lægger cirka 30 millioner kroner i de lokale erhvervsdrivendes kasser.

De har næsten alle valgt ikke at aflyse. De tænker, de kommer alligevel og har en dejlig strikkeweekend. Christel Seyfarth, arrangør

Så godt som en måned i højsæsonen

Så udsigten til en aflysning af festivalen var særlig sur for de lokale erhvervsdrivende. Normalt har de en god sæsonafslutning med strikkefestivalen, der er lige så indbringende som en hel måned i højsæsonen.

- Aflysningen var et kæmpeslag for økonomien, så vi er rigtig glade for, at så mange strikkere har beholdt deres booking i år, siger Christel Seyfarth, der er arrangør af festivalen.

Læs også Strikkefestival: Vi er stolte af at kunne ride stormen af

Alle, der havde booket billet til årets strikkebrag, er blevet kontaktet af arrangørerne og tilbudt at få deres penge retur, booke om til næste års festival eller beholde deres billet.

- De har næsten alle valgt ikke at aflyse. De tænker, de kommer alligevel og har en dejlig strikkeweekend, fortæller Christel Seyfarth.

Et plaster på såret

Selvom der stadig er stor tilslutning fra de trofaste strikkere, vil det blot være et plaster på det økonomiske sår.

- Ved et normalt år bliver 2/3 af billetterne solgt ved selve festivalen, så det er stadig meget færre besøgende end til en rigtig strikkefestival. Nu laver vi nogle pop-up arrangementer og får forhåbentlig en hyggelig strikkeweekend, siger Christel Seyfarth.

Den entusiasme og udsigten til en masse strikkeglade gæster på Fanø glæder viceborgmester Erik Nørreby (V).

- Hvis hovedparten af gæsterne kommer alligevel, så er det da rigtig positivt. Det bliver jo en lille ekstra højsæsonuge. Det er godt for de lokale erhvervsdrivende og det kan jeg, som viceborgmester, kun glæde mig over, siger Erik Nørreby Viceborgmester (V) Fanø.