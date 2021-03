Flaskepost fra tre-årig belgisk pige skyllet i land på Fanø

Ingen undskyldning for ikke at svare

Den belgiske pige havde fået hjælp til at skrive brevet, og for at være sikker på at få svar, var der ting i flasken til netop det.

- Vi vil svare hende, for der var fem euro og en blyant med i flasken. Så vi har reelt set ingen undskyldning for ikke at skrive tilbage, fortæller Peter Michelsen, hvis 11-årige datter Mille får opgaven.

- Min datter og jeg åbnede den sammen mandag. Fransk er det eneste sprog i verden, vi ikke er så gode til, men hvis vi bruger Google og nogle ordbøger, skal vi nok få svaret hende, fortæller han.