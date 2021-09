Flere har henvendt sig for at ville overtage populær strikkefestival på ø

- Det er jeg rigtig ked af, det bliver et kæmpe tab for Fanø, at vi ikke længere skal have en strikkefestival, siger borgmester Sofie Valbjørn (Å).



Spørgsmålet er dog, om andre griber depechen og fører festivalen videre. En af de nuværende arrangører, Christel Seyfarth, fortæller, at flere har meldt sig på banen.

- Der er kommet flere seriøse henvendelser, og dem kigger vi alle på, når vi er færdig med at afvikle årets festival, og snakker så med dem, vi synes kunne være interessante, siger hun.

Fremover vil hun selv bruge sin tid på at lave mindre, mere eksklusive strikkearrangementer.