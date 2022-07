Fødevarestyrelsen bekræfter: Døde havfugle fra vestkysten har fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen har løbende været ude og tage prøver af de døde havfugle. De prøver er der nu kommet svar på.



Der er tale om fugleinfluenza - eller mere specifikt H5 N1.

Det er blandt andet på Fanø, på Rømø og i Vejers, at man har fundet fugleinfluenza i suler.

Ikke en trussel for nu

Men kommer det til at betyde, at de danske fjerkræavlere igen får besked på at holde deres bestande inden døre for at undgå smitte fra vilde fugle?