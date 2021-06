Gratis at tage færgen til sommer: Se perioderne her

Klar forbedring fra sidste år

I begyndelsen af juni præsenterede regeringen årets sommerpakke, der gør det muligt, at gående og cyklende passagerer samt biler med handicapparkeringskort igen i år kan rejse gratis med færgerne i Danmark.

I modsætning til sidste års sommerpakke har det i år været valgfrit for operatørerne bag færgeruterne at beslutte, hvilke afgange der skal være gratis.

Her har Molslinjen så kun valgt tirsdage, onsdage og torsdage og samtidig spredt det ud over tre måneder for Als-linjen, og for Fanøfærgen er det søndag til torsdag efter højsæsonen. En udmeldingen der umiddelbart falder i god jord hos Christian Lorentzen (Konservative), der er formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget i Fanø Kommune.

- Min umiddelbare reaktion er, at det er positivt, at man fra Molslinjens side trods alt er opmærksom på, at man ikke plastrer Fanøfærgen til med gratis afgange, siger han.