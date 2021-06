Ny udvikling i gratis færgeordning: Gælder ikke i højsæsonen for denne ø

Tidligere på dagen meddelte Molslinjen, der både står bag færgeruterne Alslinjen og Fanøfærgen, at det i juni, juli og august vil være gratis at komme til de to øer på tirsdage, onsdage og torsdage.

Det er nu blevet ændret, efter Fanøs borgmester Sofie Valbjørn gerne vil undgå sidste års trængsel og travlhed på øen.

Det er derfor nu ændret til, at man kan komme gratis til Fanø fra søndag til torsdag efter højsæsonen. Det vil sige fra den 15. august til den 30. september, kan man komme gratis til Fanø.

Der er ingen ændringer på Als-linjen. Det er fortsat juli, august og september på tirsdage, onsdage og torsdage.

Så du kan derfor stadig slippe for at betale for turen til Fanø - perioden er blot forskudt for at undgå trængsel på færge og ø, som man gjorde sidste år.

- Det er fordi, vi sidste år oplevede, hvor der også var en sommerpakke, at det blev meget travlt, og der var stor trængsel lige på de tidspunkter, hvor vi i forvejen har rigelig travlt og trængsel på Fanø. Det, der skulle være en god oplevelse og en håndsrækning til erhvervslivet, endte med at blive en knapt så god oplevelse. Det vil vi nødigt have skal gentage sig, siger Sofie Valbjørn, der er borgmester på Fanø.