Prop ved Fanøfærgen: Endagsturister glemmer at booke gratis tur på forhånd

Sommerens gratis færger for gående og cyklende passagerer er en kæmpe succes. Forleden kunne Transportministeriet oplyse, at cirka 83.000 havde benyttet sig af muligheden i løb af de første dage. Bagsiden af medaljen er, at mange rejsende “glemmer” at reservere på forhånd, og så opstår der lange køer og kaos.

For eksempel på Esbjerg Havn, hvor endagsture til Fanø er populære hos feriefolket på Vestkysten. Men selvom det er gratis at sejle over, skal man stadig reservere på forhånd.

- Mange har ikke sat sig godt nok ind i ordningen. De møder op i havnen og opdager, at de skulle have booket på forhånd. Der en kun én pc i terminalen, som nogle booker fra, mens andre bruger mobilen. Det presser hele indtjekningsrutinerne, at mange kommer uden en billet, fortæller Jesper Maack, pr- og kommunikationschef hos Mols Linjen, som driver Fanølinjen.

Book allerede under planlægning

Han foreslår, at folk går på hjemmesiden og booker billet allerede ved planlægning af turen til Fanø.

- Ellers skaber det prop i systemet, når vores folk ved overfarten skal forklare om ordningen, siger han.

Typisk opstår problemet om formiddagen, hvor mange vil med færgen for at få en hel dag på Fanø. Færgen sejler hvert tyvende minut dagen lang.

Vil man have en gratis tur med færgen, skal man både bestille og betale på forhånd. Så får man refunderet sine penge, når man benytter billetten. På den måde sikres det, at folk rent faktisk benytter sig af tilbuddet.

Regeringens sommerpakke indeholder initiativer for i alt 700 millioner kroner. Ud over gratis billetter til 56 færgeoverfarter i juli bliver der også forhandlet om prisnedsættelser på færger til småøer samt Fanø, Læsø, Ærø og Samsø i august og september.