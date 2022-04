Nu er Fanø-fugle obduceret: Forsker har bud på grund til massedød

Tilbage i februar mødte der ornitologer et sørgeligt syn på Fanøs vestkyst. Mere end 200 døde fugle var skyllet op på stranden. 175 lomvier, 4 alke, 4 lunder, 6 mallemukker, 5 rider og 2 sortænder blev registreret af Kim Fischer, der er ornitolog på Fanø.



Hidtil har der været tvivl om, hvad grunden er til fuglenes massedød, men nu er fuglene blevet obduceret, og det har - formentlig - givet nogle svar.

Det skriver DR onsdag.

Blæst og mangel på føde

Ifølge DR er det Ib Krag Petersen, seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, der har stået for obducering af de fugle, der blev fundet på Fanø.

Ifølge ham så er der noget, der tyder på, at fuglene ikke har fået nok føde - noget der har gjort dem mindre modstandsdygtige i svært vejr.

- Vi mener, at de dør som en kombination af to ting. De er afmagrede og i dårlig stand, og de er samtidig blevet udsat for ekstreme situationer som storme og orkaner. Det kan i samspil gøre, at fuglene ikke kan klare sig på det åbne hav og dør, siger han til DR.