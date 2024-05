Tidligere rockmusiker bliver løsgænger

Tidligere i sit liv var han kok, sømand og rockmusiker. Sidenhen er han vendt hjem til Fanø for at blive læge og er blevet valgt til byrådet på Fanø for Venstre - og nu venter der en politisk tilværelse som løsgænger.



Det oplyser Anders Frey på Facebook.

Årsagen til udmeldelsen af partiet skal findes i det, som Frey selv kalder for en “slingrekurs”.

- Min tid i Venstre har båret præg af, at vi gerne ville udvikle, men igen og igen har spændt ben for os selv med diverse indlæg i dagspressen og unødvendige konflikter, skriver politikeren blandt andet i en længere uddybning.

Med Anders Frey som løsgænger består Fanø Kommunes byråd nu af to løsgængere. Den anden er Johan Brink Jensen.