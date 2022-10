Den unge valghjælper: - Det er fællesskabet, der driver mig

Måske er det allerede blevet en integreret del af gadebilledet, som man knap lægger mærke til. Valgplakaterne har hængt i lygtepæle, på hegn og i træer landet over i et døgn.

Selvom mange vælgere giver udtryk for, at de ikke ønsker at se på valgplakaterne, var det en festdag for partierne, der endelig kunne sætte valgkampen i gang på individniveau.

For bag de mange ansigter gemmer der sig en hel hær af hjælpere, der vil gøre alt for at få deres spidskandidat valgt ind - men også nyder godt af at mødes i den store flok og stå sammen.