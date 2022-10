Her er syd- og sønderjydernes 3 vigtigste emner i valgkampen

De mener, hegnet er skidt for sammenhængskraften hen over grænsen og er en stor udfordring for pendlerne.

- Men ingen folketingspolitikere tør røre ved det. Så der bliver et interessant opgør mellem lokale interesser og det, som folketingspolitikerne gør og siger, forklarer hun.

Valget er uforudsigeligt og dramatisk

Med sine tre bud på de største temaer understreger Rikke Baltzer, at en valgkamp altid vil være uforudsigelig.

Meget kan ske på kort tid. For eksempel i sidste uge hvor Konservative udfordrede Arne-pensionen, så er spørgsmålet om, hvordan arbejdsmarkedet bør skrues sammen, pludselig også blevet et tema.

- Så det er svært at forudsige helt konkret, hvad der bliver de store emner, for der kan ske alt muligt, siger hun og tilføjer, at meget også kan komme til at afhænge af personligheder og dramaet mellem dem.

- Det sker ofte, at det ender med at handle om, hvem der siger hvad, og for eksempel hvem der kan profilere sig med anti-københavneri og på den måde kan appellere bedst til vælgerne i vores landsdel.