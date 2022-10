Lokalsamfund lever i frygt: - Vi er ikke døde af sult, men det er trist for vores selvforståelse

Rikke Hviid, mægler, Tjæreborg:

Det er meget vigtigt at handle lokalt. Det er vigtigt for lokalsamfundet, at der er noget herude, også for tilflyttere og udvikling af byen. Uden købmanden ville det på ingen måde være lige så attraktivt at flytte hertil. Det samme med skole, institutioner, foreninger og klubber. Jeg synes, det er vigtigt, at man appellerer til at bruge de små lokalsamfund, og de gør, hvad der er bedst for også at holde priserne lidt i skak, så vi andre har råd til at være her og handle.