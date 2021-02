Bridgewalking hacket

- Der er ingen personfølsomme oplysninger i blandt. Men for en god ordens skyld, så har vi skrevet rundt til alle vores kunder, hvis de skulle modtage en mail fra hackeren, fortæller Lone Skjoldaa, der er chef for Bridgewalking.

Truede med at skrive til kunderne

Det var Bridgewalkings it-leverandør, der først modtog besked fra hackeren. Det foregik på mail, hvor han først blot ville informere om, at de havde et hul i systemet. Det udviklede sig dog derefter.

- Først tilbød jeg ham jo en findeløn på 100 dollars som en slags konsulentbidrag. Egentlig tænkte jeg, at han burde få lidt for at finde en fejl i vores system. Men så ville han have mange flere penge, fortæller Lone Skjoldaa.

100 dollars var nemlig slet ikke nok til hackeren fra Libyen. Han lugtede penge.

- Derefter skrev han, at han ville have 2000 dollars. Hvis ikke han fik pengene, så ville han skrive til alle vores kunder. Her stoppede legen. Vi fortalte ham, at vi allerede havde skrevet til vores kunder, så det var der ikke den store pointe i, fortæller Lone Skjoldaa.

- Han har ikke fået én krone siden det, tilføjer Lone Skjoldaa.