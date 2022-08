Da hun blev tatoveret med tallene 74853, var hun ikke længere Arlette – 45 år senere blev hun den vigtigste stemme om holocaust

I lejren var mange nationaliteter blandet. Der var kvinder fra Belgien, Frankrig, Polen, Tjekkoslovakiet, Sovjetunionen, Ukraine og Ungarn.

Forholdet mellem fangerne var ikke godt. Meget få kunne tale sammen, så der var ikke noget fællesskab.

Forsøgte man at flygte, risikerede man at blive hængt. Ofte til skue for de andre fanger. Som en påmindelse om udryddelseslejrens formål.

Et formål, som en nordjysk gymnasieelev mange år ude i fremtiden ville undskylde for.

Dødsmarch til Paris

Omkring årsskiftet 1944-45 stod det klart, at tyskerne ville lide nederlag.

Nu begyndte et af krigens morbide og uforståelige fænomener, de såkaldte dødsmarcher, hvor tyskerne tømte udryddelseslejrene i et forsøg på at slette sine ugerninger.

Alle fanger, som var i stand til at stå oprejst, blev tvunget afsted i vinterkulden på ugelange strækninger over hundreder af kilometer kun iført fangetøj.