Drikkevands-forureninger er et mysterium

Torsdag blev der helt rutinemæssigt udtaget prøver af drikkevandet fra Kongsted Vandværk i Fredericia. Da resultatet forelå fredag viste det sig, at vandet indeholdt mængder af coli-bakterier, der overskrider grænseværdierne.

Derfor har Trefor Vand med øjeblikkelig virkning valgt at lukke vandværket og orientere forbrugerne om den kogeanbefaling, som myndighederne fredag aften har udstedt. Kogeanbefalingen omfatter cirka 10.000 husstande i forskellige områder i Fredericia.

Det er et mysterium, som vi vil arbejde hårdt på at få opklaret. Lars Skjerning, vandforsyningschef, Trefor Vand.

Det er anden gang på en uge, at Trefor Vand finder colibakterier i drikkevandet.

Fredag den 10. juli blev der i en prøve fra vandværket på Mosevej i Kolding fundet forekomster af colibakterier over grænseværdierne, og derfor blev vandværket lukket.

- Efter det tog vi vandprøver fra forskellige dele af vandnettet i Kolding uden at finde spor af colibakterier - og nu gentager det sig desværre i Fredericia. Det er et mysterium, som vi vil arbejde hårdt på at få opklaret, siger Lars Skjerning, der er vandforsyningschef i Trefor Vand.

Lørdag formiddag bliver der taget vandprøver ved alle vandværker i Fredericia - og resultatet af disse vil være klar i løbet af søndag.