Ekspert: Fredericia-sag har potentiale til at blive en af de største kommunale skandaler nogensinde

Ekspert: Fyret medarbejder kan være noget af det mest alvorlige

- Noget af det mest alvorlige, som rent faktisk slet ikke er med i rapporten, er, at en af de medarbejdere, som har prøvet at gøre opmærksom på det her intime forhold mellem kommunaldirektør og borgmester, rent faktisk er blevet fyret bagefter, og ikke kan se anden grund til fyringen, end at vedkommende gjorde opmærksom på et forhold, som grundlæggende er ulovligt. Hvis det er rigtigt, så er vi ude i noget, der sprænger rammerne for, hvad vi nogensinde har set i dansk kommunalpolitik, siger Roger Buch.



Viser det sig, at sagens hovedpersoner og andre med kendskab til forholdet har holdt en intim relation skjult, er der tale om inhabilitet, - og det kan få store konsekvenser.

- Alle omkring hovedpersonerne, som ikke har grebet ind og fået det stoppet, risikerer et strafansvar, hvis det viser sig, at politiet kan dokumentere, at der har været sådan en relation – altså et intimt forhold mellem de to. Man har udvist pligtforsømmelse ved ikke at gøre opmærksom på denne her inhabilitet. Og hvis der er tale om, at medarbejdere simpelthen er blevet afskediget, fordi de har gjort opmærksomme på de her forhold, så er der også tale om magtmisbrug, siger Roger Buch.

Viser det sig, at politiet kan fremlægge beviser for, at Bjerregaard og Zacho-Broe har skjult en intim relation, står Fredericia Kommune foran et kæmpe oprydningsarbejde.

- Det betyder, at alle de sager, der er besluttet igennem måske måneder og år, pludselig kan være udfordret af at være gennemført under en inhabilitet. Så er de i virkeligheden ugyldige beslutninger, som risikerer at skulle gå om, forklarer kommunalforskeren.