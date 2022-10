Elever skal huske de varme trøjer for skolen skruer ned

Temperaturen kommer også til at blive forskellig alt efter, hvor man er på skolen. De store lokaler med stor udskiftning som eksempelvis kantinen bliver hurtigere kolde end et lukket klasselokale, og derfor har vicerektoren også rådet eleverne til at huske en sweater.

For han bliver nødt til at skrue ned for varmen.

- Det er påbudt, og så sparer vi nogle penge, hvilket er rettidig omhu i forhold til hele den vestlige økonomi og energiforsyning, siger Peter Knudsen, der er vicerektor på Fredericia Gymnasium.