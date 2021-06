Fyret kommunaldirektør kræver millioner af Fredericia Kommune

I marts vedtog byrådet i Fredericia at bortvise sin kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe. Ifølge sin kontrakt havde hun ret til 18 måneders løn, cirka tre millioner kroner, ved en opsigelse. Men hun fik ikke en krone.



Nu skal en højesteretsdommer afgøre, om bortvisningen var korrekt. DJØF har i dag indgivet et klageskrift om uberettiget bortvisning på vegne af Annemarie Schou Zacho-Broe. Det oplyser hendes advokat Pernille Backhausen.

- Der er i dag startet en voldgift, efter vi har indgivet klageskriftet om uberettiget bortvisning. Af respekt for processen og for at give kommunen lejlighed til at svare på vores kritikpunkter ønsker vi for nuværende ikke at offentliggøre klageskriftet. Af samme årsager har vi for nuværende ikke yderligere kommentarer til sagen, skriver Pernille Backhausen i en mail til TV SYD.