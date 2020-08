Mange frivillige leder efter forsvundne Jørgen

Skove, grønne områder og private haver og udhuse i og omkring Taulov ved Fredericia er blevet gennemsøgt de seneste fire dage. Det skyldes, at den demensramte Jørgen fra Taulov, sidst er blevet set ved Stævnhøj Plejecenter i torsdags.

Ifølge Missing People har der gennemsnitligt i løbet af de seneste fire dage været op til 60 personer, som har hjulpet med eftersøgning, der i dag søndag begyndte ved middagstid.

- Vi fik torsdag en anmeldelse fra en af Jørgens pårørende, og allerede torsdag aften havde vi et hold frivillige ude i marken for at hjælpe med eftersøgningen. Vi fandt ham desværre ikke, så vi startede op igen fredag, hvor vi ledte i ti timer, og i går lørdag var vi i gang i seks timer, siger Vivian Winther Eriksen, som er presseansvarlig hos Missing People.

Altid en frygt

I fire dage i træk har der ikke været livstegn fra Jørgen, og det skaber bekymring hos Vivian Winther Eriksen.

- Vores største frygt, og som altid er en stor frygt, er, at vores savnede ikke bliver fundet i god behold. Men så længe, at Jørgen ikke er fundet, så er alle døre åbne, siger den presseansvarlige hos Missing People.

Organisationen har i dag indsat deres hesteenhed, som kan hjælpe i dagens terræn, hvor der bliver eftersøgt i skove og på stier.

Oplysninger om Jørgen 175-180 centimeter høj

Spinkel af bygning

Jørgen var iklædt grå eller sort langærmet bluse , jeans og sorte sko samt lys vendbarjakke

Han er sidst set ved Stævnhøj Plejecenter i Taulov den 6. august klokken 11.

Demensramte Jørgen har været forsvundet i fire dage. Foto: Privat

Hr. og fru Jensen hjælper

Eftersøgningsorganisationen har koordineret deres arbejde med politiet, og derefter har de sendt de mange frivillige ud for at finde Jørgen.

- Der er frivillige, som deltager hele dagen og nogen hjælper til noget af tiden, men vi er utrolig taknemmelig for, at det ganske enkelt er mennesker som hr. og fru Jensen, som kommer for at deltage. De er jo med til at gøre en forskel, siger Vivian Winther Eriksen og tilføjer, at Jørgens pårørende også er utrolig taknemmelig for de frivilliges hjælp.

I eftersøgningen efter Jørgen har de frivillige undersøgt skove, søer og grøfter i lokalområdet mellem Taulov og Fredericia. De har også gået fra dør til dør og banket på hos private for at undersøge haver og udhuse.

Har du set Jørgen, eller har du oplysninger, der kan hjælpe eftersøgningen, kan du kontakte politiet på 114.