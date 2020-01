Politi indstiller eftersøgning af kvinde i vandet efter fald

En forbipasserende har lørdag eftermiddag set en kvinde falde i vandet ved en skrænt nord for Fredericia. Foto: DanmarkC TV

Eftersøgningen af en kvinde, der lørdag blev set falde i vandet fra en skrænt nord for Fredericia, er sent lørdag eftermiddag blevet indstillet.

Det oplyser vagthavende ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen.

- Chancen for at overleve i så koldt vand i så lang tid er lig nul. Derfor har vi indstillet eftersøgningen, siger han.

Både helikopter, både, politihunde og dykkere blev indsat for at finde kvinden, der blev set falde i vandet omkring klokken 14.

Men efter timers arbejde har man nu opgivet at finde kvinden i vandet. Ifølge Jesper Brian Jensen er der stærk strøm i området.

Sydøstjyllands Politi vurderer, at der tegner sig to scenarier for kvinden.

- Enten er hun druknet, eller også har hun reddet sig selv i land. Vi håber at høre fra nogen, siger Jesper Brian Jensen.

Kvinden blev set falde i vandet ved Trelde Næs, der ligger lidt nord for Fredericia.

Sydøstjyllands Politi har endnu ikke modtaget nogen anmeldelser om savnede personer.

Vidner og personer, der måske kender den forsvundne kvinde, anmodes om at kontakte Sydøstjyllands Politi.