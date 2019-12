Politiet leder efter fire udenlandske gerningsmænd til røveri i Telia-butik

Sent fredag eftermiddag blev en Telia-butik i Fredericia udsat for røveri. Foto: DanmarkC TV

En Telia-butik i Danmarksgade i Fredericia blev fredag sidst på eftermiddagen udsat for et voldsomt røveri af fire gerningsmænd, som på engelsk råbte 'I'll kill you', 'I'll kill you' og beordrede personalet ned på gulvet, hvorefter de bandt dem.

- Kun en af de fire gerningsmænd var maskeret under røveriet, så derfor regner vi ikke med, de er lokalt kendte, oplyser vagtchef Sydøstjyllands Politi Jesper Duus.

Ifølge vagtchefen bar røverne ikke våben, men det lykkedes dem at stjæle 30 IPhone, Samsung-telefoner og smartwatches, som de bar væk i papkasser og plastikposer.

Politiet leder fortsat efter gerningsmændene, som de mener kan have østeuropæisk oprindelse.

- Af samme grund leder vi bredt og også ved landegrænserne, siger Jesper Duus.

De ansatte er uskadte, men rystede efter røveriet.

Politiet hører fortsat gerne fra folk, der har oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på 1-1-4.