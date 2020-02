Regn får vold til at slå revner

Volden ved Østerstrand i Fredericia har slået revner. Store huller i stien på toppen af volden har fået Fredericia Kommune til at afspære stien oven på volden og den lille vej neden for.

Regnen har også sat sine spor i Kolding. Ud over de store oversvømmelser, der har ramt midtbyen og Kolding Ådal, er også en skænt på Ndr. Ringvej ramt.

Vejen er afspærret på strækningen mellem Skovvangen og Frydsvej, efter en del af skråningen har løsnet sig og er faldet ned.

Læs også Veje ved Vejle lukkes i flere uger efter regn

Cyklister og fodgængere henvises til at bruge modsatte side af Ndr. Ringvej.

Jorden er skredet ud over spunsvægen i Kolding Foto: Kolding Kommune

Det formodes at være de seneste dages store regnmængder, der har fået en del af skråningen til at løsne sig bag den spunsvæg, som blev etableret ved udvidelsen af Ndr. Ringvej i 2017.

- Hegnet på toppen af spunsvæggen er delvist ødelagt, og der er faldet lidt grene og jord ned på fortov og cykelsti. Derfor spærrer vi nu strækningen af for cyklister og fodgængere af hensyn til sikkerheden, mens vi undersøger skaderne, oplyser vejingeniør Lene Pilt, Kolding Kommune.

For at forebygge yderligere skader og lette presset på skråningen bliver det formentlig nødvendigt at fælde et par træer bag spunsvæggen, lyder det fra Kolding Kommune

Hvor længe fortov og cykelsti vil være afspærret er uvist.

Jorden er skredet ud over spunsvægen i Kolding