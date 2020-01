Røveri i Dagli'Brugsen: De fægtede med lange knive

To gerningsmænd truede sig til kontanter i Daglig'Brugsen i Egeskov i går tirsdag. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

Tirsdag aften indfandt to maskerede mænd sig i Dagli'Brugsen i Egeskov nord for Fredericia.

De havde støvmasker med udluftning for ansigtet, kasketter ned om håret og handsker på hænderne. I hænderne havde de to lange knive.

- Kniven var nærmest oppe i hovedet på den unge mand, der stod ved kassen, forklarer brugsuddeler i Dagli'Brugsen i Egeskov, Jane Qualmann, efter at have set videoovervågningen.

Fægtede med slagterkniv

I Dagli’Brugsen var to yngre ansatte på arbejde - en 17-årig dreng og en 18-årig pige.

Jeg er rasende, og jeg synes, det er synd for vores unge mennesker, at de skal opleve det her. Jane Qualmann, brugsuddeler, Dagli'Brugsen i Egeskov

Ved kassen fægtede røverne med lange knivene, mens de truede sig til kassens indhold. På videoovervågningen ligner det en slagterkniv og en filetkniv til fisk, fortæller Jane Qualmann.

- Jeg er rasende, og jeg synes, det er synd for vores unge mennesker, at de skal opleve det her, siger hun.

Brugsuddeler i Dagli'Brugsen i Egeskov, Jane Qualmann, står ved den kasse, hvor en af brugsens medarbejdere blev truet til at udlevere kontanter. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

Uerfarne røvere

De to gerningsmænd slap afsted med penge fra kassen, skrabelodder, cigaretter og Cuba-rom og flasker med shots.

Hos Sydøstjyllands Politi er vicepolitiinspektør, Frede Nissen, glad for, at det ikke endte værre, end det gjorde.

- Vi har at gøre med nogle unge gerningsmænd, og ud fra det vi har stukket sammen, har de nok ikke lavet særligt mange røverier, siger Frede Nissen, der her dagen efter røveriet er i gang med efterforskningen.

Signalement af de to gerningsmænd: Sydøstjyllands Politi har givet følgende beskrivelse af de to personer, som tirsdag aften begik røveri mod Dagli'Brugsen i Egeskov: Gerningsmand A er af almindelig bygning, 175 til 180 centimeter høj, 15-25 år gammel, bar sorte bukser, sorte sportssko, arbejdshandsker og havde en rød pose. Gerningsmand B er af almindelig bygning, 175 til 180 centimeter høj, 15-25 år gammel, iført en grå hættetrøje, mørke jeans, hvide sko, grå arbejdshandsker og en støvmaske.

De ansatte i Dagli’Brugsen i Egeskov har det efter omstændighederne godt, og de har samtaler med en psykolog.