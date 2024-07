Regeringen løfter sløret for ny rabat til nogle bilejere

Regeringen løfter nu sløret for en ny rabat til ejere af dieselbiler.

Det skriver Finans.

Tidligere på året aftalte et flertal, at øge dieselafgiften med 0,50 kr. fra 2025, men samtidig varslede partierne bag aftalen en ny rabat til de mange danskere, der kører i dieselbil i form af et midlertidigt nedslag i udligningsafgiften.

Konkret vil det betyde, at hvis en dieselbilejer i dag betaler 2.000 kr. i årlig udligningsafgift, falder den årlige betaling i 2025 og 2026 dermed til 1.400 kr. for at stige til 1.580 kr. i 2027 og frem.