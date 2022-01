Stor brand på den gamle banegård

Natten til fredag har der været ild i den gamle banegård på Oldenborggade nummer 1 i Fredericia.

Det skriver Fredericia Dagblad tidligt fredag morgen.

- Det er en bygning, som stod tom, og som var ved at blive renoveret. Der er ikke nogen, der er kommet til skade ved branden, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Steffen Wolf til Fredericia Dagblad.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 02:15 natten til fredag.

Trekantområdets Brand meddeler på twitter, at der er kommet styr på branden, og at de fleste af styrkerne er blevet sendt hjem, men at der vil foretages efterslukning resten af dagen.

Det er endnu uvist, hvad der forårsagede branden.