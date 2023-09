Sydjysk brintrør kan sikre mere bæredygtigt brændstof, men det lader vente på sig

Derfor var det for dem en kæmpe nyhed, da den danske og tyske klimaminister i marts måned skrev under på en hensigtserklæring om at etablerer et brintrør mellem de to lande, fordi det samtidig indebar, at man ville etablere et jysk brintnetværk, der kan forbinde brintrøret til Tyskland med de centrale punkter i den danske brintproduktion.



Energinet, der er et selvstændigt offentligt selskab med ansvar for el- og gasnet i Danmark, udkom i samme ombæring med en rapport, hvori de skitserede mulighederne for at oprette et jysk brintnetværk.

Rapporten indeholder to forskellige scenarier, men de bygger begge på det, der kaldes 'Nedre T' bestående af et tværgående brintrør fra Esbjerg til Fredericia med et langsgående brintrør fra Egtved til det nordlige Tyskland.