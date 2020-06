Tidligere teaterchef får regning på knap otte mio. kroner

Kurator for boet efter Fredericia Teater, Rune Richelsen, vurderer, at tidligere teaterchef Søren Møller er ansvarlig for at have overskredet markedsføringsbudgettet på "Tarzan the Musical" med cirka otte mio. kroner, skriver Fredericia Dagblad.

Jeg er selvfølgelig både chokeret og rystet og er helt uenig i kravet fra kurator. Søren Møller, tidligere direktør for Fredericia Teater

- Jeg finder, at teaterchefen er erstatningsansvarlig for overskridelsen af markedsføringsbudgettet med ca. otte mio. kr., og der er derfor rejst et erstatningskrav over for teaterchefen, siger Rune Richelsen til avisen.

Søren Møller er ifølge avisen ikke enig i kurators opgørelse:

- Jeg er selvfølgelig både chokeret og rystet og er helt uenig i kravet fra kurator og mener, at det bygger på et faktuelt forkert grundlag og ræsonnement. Jeg har overgivet sagen til mine advokater og ser frem til at få bragt orden i forholdene, oplyser Søren Møller til Fredericia Dagblad.

Avisen skriver, at regningen på de otte millioner kroner er sendt til Søren Møller, og at boet agter at indgive en stævning, hvis beløbet ikke betales.

Fredericia Teater begæret konkurs i marts

Fredericia Teater blev i marts 2020 begæret konkurs, efter teatret i 2019 kom ud med et underskud på 20 millioner kroner. Ifølge bestyrelsesformand for teatret, Gitte Lillelund Bech, blev der brugt 15 millioner ekstra i 2019 og 2020 på markedsføring, end der var budgetteret med. Brug af penge som ikke var godkendt af bestyrelsen.

Dengang opsagde nu tidligere teaterchef Søren Møller sin stilling, som konsekvens af overskridelse.

Fredericia Teater er de seneste år især kendt for sine succesrige opsætninger af Disney-musicals.